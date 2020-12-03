Уфа, , 14:49 — REGNUM Мужчину приговорили к пожизненному лишению свободы за двойное убийство в Башкирии. Об этом 3 декабря сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, в Бирске в декабре прошлого года следователи получили информацию о том, что в ходе тушения пожара в частном доме были обнаружены тела 81-летней и 52-летней женщин с признаками насильственной смерти.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам убийства. Вскоре стражи порядка установили личность подозреваемого. В суде было установлено, что в декабре прошлого года 43-летний обвиняемый находился дома у своей 52-летней знакомой. В какой-то момент между ними произошел конфликт из-за того, что женщина не захотела давать ему деньги в долг. В результате подсудимый убил ее. В этот момент домой пришла 81-летняя хозяйка, с которой проживала погибшая женщина. Подсудимый ударил ее холодным оружием, поджог дом и скрылся.

Отмечается, что, когда огонь разгорелся, мужчина вернулся и стал помогать его тушить, чтобы отвести от себя подозрение. Пожаром был поврежден дом и имущество в нем на общую сумму около 500 тысяч рублей.

Сообщается, что ранее подсудимый уже был судим за убийство. Свою вину он не признал.

В результате суд признал его виновным и приговорил его к пожизненному лишению свободы колонии особого режима.

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