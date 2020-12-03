Москва, , 14:38 — REGNUM С наступлением холодов нельзя использовать теплые шарфы вместо защитных медицинских масок. Об этом 3 декабря РИА Новости завил ведущий эксперт центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

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Лебедев пояснил, что не может идти речи о шарфах как о средстве барьерной защиты от вирусов, в том числе коронавирусе. Шарфы предназначены для тепла.

Средствами индивидуальной защиты являются только специальные медицинские маски. Лишь они устанавливают барьер между вирусом и человеком и являются эффективными для защиты от коронавируса», — уточнил он.

Как сообщало ИА REGNUM, обязательное требование по ношению масок ввели на территории всех регионов России.

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