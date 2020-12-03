Астрахань, , 14:33 — REGNUM Бывшую начальницу ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения» УМВД России по Астраханской области будут судить по обвинению в превышении должностных полномочий. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

По версии следствия, начальница центра подписала и заверила печатью акты о поставке 594 тысяч литров топлива на сумму более 1,4 миллиона рублей. При этом она знала, что контракт не исполнен в полном объеме, а поставщик отпустил всего 211 тысяч литров топлива на сумму около 520 тысяч рублей.

Из-за незаконных действий фирма, не исполнившая контрактные обязательства, получила лишние 940 тысяч рублей, хотя эти средства должны были вернуться в доход федерального бюджета РФ. Факт преступления обнаружили сотрудники УФСБ России по Астраханской области. Расследование завершено, дело передали в суд.