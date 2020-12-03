Белгород, , 14:34 — REGNUM В Белгородской области 3 декабря зарегистрировано новое рекордное количество случаев заражения коронавирусом — 177, что на девять больше показателя предыдущих суток. Выписаны после выздоровления 200 человек, скончались шесть пациентов, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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В стационары госпитализированы 943 человека, из них 119 в тяжёлом состоянии и подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. На амбулаторном лечении находятся 2653 человека. В целом в Белгородской области подтвердили 16 722 случая заражения инфекцией, выздоровели 13 тыс. 009 человек.

За минувшие сутки зарегистрировано шесть летальных исходов. Таким образом, в регионе от осложнений на фоне инфекции скончались 117 пациентов.