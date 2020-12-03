Уфа, , 14:27 — REGNUM Сильный туман ожидается в Башкирии. Об этом 3 декабря сообщает пресс-служба башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По сообщению пресс-службы ведомства, 4 декабря местами в республике ожидается туман с видимостью 500 метров и менее. Погода ожидается без существенных осадков, температура ночью может опуститься до минус 26 °C, а в дневные часы — до минус 15 °C.

Сотрудники МЧС рекомендуют автомобилистам во время тумана снижать скорость, а пешеходам — быть очень осторожными при переходе проезжей части.

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