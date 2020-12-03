Москва, , 14:25 — REGNUM В России об изменении регулярных тарифов во время автобусных перевозок нужно будет оповещать заранее. Об этом 3 декабря сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

Во время мероприятия рассматривается вопрос о процедуре выполнения автобусных перевозок и соответствующие законодательные поправки. В целом, по мнению главы правительства, изменения избавят перевозчиков от избыточных административных барьеров.

«Будет модернизирована система ведения реестра остановочных пунктов на межрегиональных направлениях, уточнены критерии проведения конкурсов на новые маршруты, определён порядок выдачи дубликатов свидетельств. При этом чётко определяются сроки, в течение которых перевозчик должен выйти на изменённый межрегиональный маршрут и закрепляется обязанность заблаговременно сообщать органам власти и владельцам автовокзалов об изменении тарифов на регулярные перевозки, чтобы это не стало неприятным сюрпризом для пассажиров», — заявил Мишустин.

Он уточнил, что данные нововведения являются лишь частью разработанных решений. Для перевозчиков планируется создать комфортные и понятные условия работы, отметил премьер-министр. Кроме того, поправки помогут обновлению парка автобусов.