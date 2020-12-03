Ставрополь, , 14:23 — REGNUM Мероприятия, посвященные Дню Неизвестного солдата, проходят 3 декабря в Ставропольском крае. Центральным среди них стало возложение цветов к Вечному огню на мемориале «Вечная слава» в краевой столице, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

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В церемонии возложения цветов принял участие губернатор Ставрополья Владимир Владимиров. Он подчеркнул важность сохранения исторической памяти и значение работы всех, кто помогает восстанавливать имена пропавших без вести бойцов.

«Для нас 2020 год — это, прежде всего, год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. И очень важно, что в нашем крае немало активных людей, которые участвуют в деле сохранения исторической памяти народа», — отметил Владимиров.

По словам губернатора, в этом году региональному отделению Российского военно-исторического общества исполнилось пять лет, за это время движением реализованы десятки поисковых проектов. По данным главы субъекта, только в результате архивных исследований возвращены имена свыше 1,5 тыс. ставропольцев, которые считались пропавшими без вести.

По официальным данным, на фронтах Великой Отечественной войны сражались около 320 тыс. ставропольцев. Более половины из них погибли или пропали без вести.