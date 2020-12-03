Барнаул, , 14:22 — REGNUM В Алтайском крае, где ежедневно выявляют более 200 новых носителей коронавируса, создали прецедент: по итогам судебного разбирательства выплатой штрафа наказана руководитель лицея Барнаула № 86 Ирина Агафонова. Как пишет сегодня, 3 декабря, ИА «Банкфакс», собрание сочли нарушением требований антиковидной безопасности.

Пустой класс Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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Причём, из сведений, опубликованых в судебной картотеке, непонятно, в какое число или даже месяц состоялось данное собрание. Указано только время, 18:30. Но на Алтае обычно в это время уроки уже не проводятся.

Как уже сообщало ИА REGNUM, оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной: на 3 декабря общее число жертв SARS-CoV-2 достигло 1152 человека (вновь +14 за сутки).

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