Джакарта, , 14:20 — REGNUM В двух индонезийских провинциях Западная Ява и Папуа побиты суточные рекорды по числу заразившихся коронавирусом, сообщает CNN Indonesia.

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По данным источника, за сутки в провинции Папуа зарегистрировали 1755 случаев заражения коронавирусом, а в провинции Западная Ява — 1648 случаев.

Издание отмечает, что до этого в Папуа ежедневно регистрировали не более 200 случаев заражения SARS-CoV-2. Между тем, на Западной Яве самый высокий ежедневный прирост новых случаев заражения коронавирусом достигал 965.

Таким образом, в Папуа выявлено 11 879 носителей коронавируса, а в провинции Западная Ява — 55 807 носителей.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 3 декабря 2020 года в Индонезии выявлено 557 877 случаев заражения коронавирусом и 17 355 случаев смерти.

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