Грозный, , 14:20 — REGNUM Чечня и Япония намерены сотрудничать в сфере образования. Власти субъектов рассматривают возможность налаживания процесса обмена студентами высших и средних профессиональных учебных заведений. Речь об этом шла в Москве во время рабочей встречи председателя правительства Чечни Муслима Хучиева с чрезвычайным и полномочным послом Японии в РФ Тоёхисой Кодзуки.

Власти Чечни, как отметил Хучиев, заинтересованы в организации академического обмена студентами, особенно в таких сферах, как медицина, IT-технологии, наука и техника, пишет ИА «Чечня Сегодня».

Помимо этого, по словам премьер-министра Чечни, власти региона проявляют особый интерес к привлечению иностранных инвестиций. Республика является «одним из самых безопасных и динамично развивающихся регионов России», в котором присутствует иностранный капитал. В Чечне успешно работают арабские, индийские и другие представители бизнеса, отметил Хучиев.