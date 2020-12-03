Архангельск, , 14:18 — REGNUM За последние сутки официальный список носителей коронавируса в Архангельской области пополнили 397 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По данным штаба, среди новых заболевших — 86 архангелогородцев, 76 жителей Северодвинска, 55 новодвинцев, 55 жителей Котласского района.

Новые случаи заболевания COVID-19 выявлены также в Коряжме, Мирном, Устьянском, Вельском, Плесецком, Пинежском, Онежском, Холмогорском и других районах области.

На лечении с COVID-19 находятся 7976 человек.