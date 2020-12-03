Сосновский район, Челябинская область, , 14:17 — REGNUM В Челябинской области за наркоторговлю осуждены гражданин России и гражданин Таджикистана. Приговор вынес Сосновский районный суд, сообщает региональное управление ФСБ.

Этих людей поймали полицейские и сотрудники ФСБ. В тот момент они забирали из тайника более 5 кг. героина. Наркотик предназначался для дальнейшего сбыта.

Ранее эти граждане уже были судимы за подобные преступления. В этот раз суд назначил им 16 и 17 лет в колонии особого режима. Также они должны уплатить штрафы, соответственно, в размере 500 тыс. и 800 тыс. рублей.