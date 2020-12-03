Ташкент, , 14:15 — REGNUM В Узбекистане запустили новую электронную услугу — выдачу архивной справки, подтверждающей получение высшего и среднего специального образования. Об этом сообщили в министерстве по развитию информационных технологий и коммуникаций республики.

Услуга предоставляется на едином портале интерактивных государственных услуг. В рамках этой площадки население может получить 217 видов госуслуг. До конца 2020 года этот показатель планируется увеличить до 230.

Справка о высшем или среднем специальном образовании предоставляется бесплатно в течение пяти рабочих дней.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 апреля 2020 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление, которое направлено на формирование цифровой экономики. Долю этого сектора в ВВП к 2023 году планируется увеличить вдвое.

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