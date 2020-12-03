Уфа, , 14:24 — REGNUM Решение суда об ограничении в родительских правах женщины, воспитывающей двух несовершеннолетних детей, исполнили в Башкирии. Об этом 3 декабря сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, однокомнатная квартира, в которой проживает семья, захламлена мусором и находится в антисанитарном состоянии. В ней не соблюдены требования пожарной безопасности: это создает большой риск возникновения пожара.

В суде было установлено, что в квартире нет условий для соблюдения норм личной гигиены, мест для развития и отдыха детей, а помещения не проветривается. Дети зачастую находятся без присмотра, а женщина постоянно не заботиться об их физическом и нравственном здоровье, не исполняет обязанности по их содержанию, а своим асоциальным образом жизни и поведением подвергает детей опасности.

Отмечается, что в связи с угрозой жизни и здоровью детей 2009 года рождения и 2010 года рождения, а также сына-инвалида 1988 года рождения, опекуном которого она является, женщина ограничена в родительских правах и отстранена от обязанностей опекуна.

В результате дети были переданы в Туймазинскую ЦРБ, а недееспособный мужчина был доставлен в Кандринскую ГБУЗ ЦРБ на обследование.

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