Москва, , 14:14 — REGNUM Основной целью изменения форм водительских документов (водительского удостоверения, свидетельства о регистрации и паспорта транспортного средства — ПТС) является соответствие международным стандартам, в том числе Венской конвенции о дорожном движении, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова, к. ю. н Иван Денисов.

«Теперь заголовок «Водительское удостоверение» на правах будет обозначен не только на русском и английском, но и на французском языке. Формально, с юридической точки зрения, предыдущий образец водительского удостоверения также полностью соответствовал Конвенции.

Однако на практике, российские автомобилисты нередко испытывали проблемы за рубежом.

Формы ПТС и СТС также претерпят незначительные изменения, среди которых наибольшие вопросы вызывает нововведение ПТС, касаемо пункта «цвет кузова».

Ранее в этой строке могли быть указаны или основные цвета (белый, желтый, коричневый, красный, оранжевый, фиолетовый, синий, зеленый, черный) или наименование иного цвета.

Теперь же согласно новым правилам, к основным цветам добавился серый, а указывать какой-либо иной цвет — запрещено. Поэтому вопрос правильного обозначения таких цветов кузова как, например, бежевый или бирюзовый, остается открытым», — высказал свою точку зрения эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России начали действовать изменения в водительские удостоверения и паспорт транспортного средства (ПТС). приказ министра внутренних дел Владимира Колокольцева вступил в силу 3 декабря 2020 года.

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