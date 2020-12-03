Тегеран, , 14:14 — REGNUM За минувшие сутки на территории Ирана было выявлено свыше 13,9 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, в результате чего их общее число превысило 1 млн. Об этом 3 декабря сообщила глава департамента по связям с общественностью иранского минздрава Сима Садат Лари, ее слова приводит агентство ISNA.

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«Количество новых случаев инфицирования коронавирусом в стране (за минувшие сутки) достигло 13 922, а общее число заразившихся составило 1 003 494», — заявила она.

Также сообщается, что за это же время в Иране 358 пациентов скончались от COVID-19 и потому суммарное количество летальных исходов достигло 49 348.

При этом уточняется, что на сегодняшний день в стране свыше 688 тыс. человек вылечились от нового заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Иране за сутки был выявлен 13 621 новый заразившийся коронавирусной инфекцией.