Екатеринбург, , 14:10 — REGNUM В Свердловской области 3 декабря в штатном режиме начал работать единый call-центр по оказанию помощи жителям Свердловской области с COVID-19. По единому бесплатному круглосуточному номеру 122 уральцы могут получить консультацию по поводу получения медицинской помощи, вызвать врача на дом или сообщить о трудностях при обращении в медучреждения.

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«Горячая линия доступна для всех жителей области круглосуточно. Операторы консультируют граждан по всем вопросам, связанным с новой коронавирусной инфекцией: прежде всего, можем записать на прием или вызвать врача. Сейчас этот вопрос наиболее остро стоит перед заболевшими. Мы регистрируем вызов в единой базе, которая доступна для всех медорганизаций. В итоге часть вызовов врачей и записей на прием будет фиксироваться через наш центр, таким образом в саму поликлинику пациенту уже можно не дозваниваться», — рассказала начальник отдела телефонного обслуживания граждан Медицинского информационно-аналитического центра Оксана Якусова.

При этом, новая система обеспечивает стопроцентную обработку звонков. Даже если возникает ситуация, что все операторы на линии 122 заняты, система фиксирует каждый вызов и первый освободившийся оператор переключается на дозвон сошедших с линии вызовов.

В данный момент контактный центр базируется на двух площадках — единая городская регистратура и отделение Минздрава, — где работает 22 оператора. Кроме того, call-центр сейчас активно усиливают волонтерами. Всего прошли обучение порядка 80 студентов областного медицинского колледжа.

Предполагается, что екатеринбуржцы, набрав бесплатный номер как со стационарного, так и с мобильного телефона, будут автоматически переводиться на операторов единой городской регистратуры, а жители других муниципалитетов Свердловской области — на специалистов call-центра Минздрава региона. Также между двумя площадками организована переадресация вызовов.

Всё это позволит в целом уменьшить нагрузку на операторов, сделать обращение пациентов более удобным и поможет им получать необходимую консультационную и иную помощь.

В будущем планируется расширение возможностей call-центра. Прежде всего, как рассказали специалисты, в системе номера 122 будут фиксироваться все проблемные вопросы граждан, связанные с получением медицинских услуг, заявки будут оперативно перенаправляться в медучреждения для решения в соответствии с указанной категорией срочности. При этом служба будет не только маршрутизировать обращения жителей в нужное лечебное учреждение, но и контролировать, что человек получил необходимую помощь — к нему пришел врач на дом, ему сообщили о результате тестирования или другого обследования и так далее. «Тем самым под контролем будет находиться каждая проблема. Медорганизация должна будет в определенный срок обслужить заявку. После чего, система 122 будет самостоятельно совершать обратный звонок пациентам с целью выявления степени их удовлетворения проделанной работой. В случае низкой оценки операторы будут уже индивидуально обзванивать пациентов, чтобы выявить причины недовольства, и, если проблема так и не решилась, оператор будет повторно обращаться к руководству лечебного учреждения либо вышестоящее ведомств», — подчеркнула Оксана Якусова.