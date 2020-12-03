Волгоград, , 14:14 — REGNUM Завершены следственные действия по уголовному делу о гибели мужчины после угроз в школьном родительском чате в Волгограде. Следствие квалифицировало роль и степень участия каждого из обвиняемых, сообщили ИА REGNUM 3 декабря в пресс-службе СК РФ.

Уголовное дело возбуждено в отношении 30-летнего местного жителя, его 33-летней сестры и её 32-летнего супруга. Все они причастны к гибели 41-летнего отца-одиночки, скончавшегося в больнице после жесткого избиения. Основному фигуранту предъявлено обвинение об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, женщину обвиняют в подстрекательстве, а её мужа в покушении на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Отягощает обвинение то, что обвиняемые действовали как группа лиц по предварительному сговору.

«Следователями допрошены все очевидцы и свидетели расследуемых событий, проведены экспертные исследования, получены объективные доказательства того, что подстрекателем именно силового метода выяснения отношений стала женщина, оскорбившаяся сообщениями в групповом чате. Сначала она подговорила мужа отомстить обидчику — днём 23 октября 2020 года он приехал к месту работы потерпевшего, но тот, сославшись на занятость, отказался выйти на улицу. Тогда обвиняемая с помощью мессенджера стала провоцировать потерпевшего. Спустя несколько часов встреча всё же состоялась, но к тому моменту обвиняемая уже уговорила своего родного брата выступить исполнителем преступного замысла. Когда родственник женщины наносил смертельные удары, её муж, согласно отведенной ему роли, наблюдал за происходящим и готов был в любой момент, если это потребуется, принять непосредственное участие в драке», — уточнили в СК.

Производство следственных действий завершено, обвиняемых знакомят с материалами дела. Мужчины заключены под стражу, женщине вменён запрет определённых действий. По поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина дело находится на контроле в центральном аппарате.

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