Волгоград, 3 декабря 2020, 14:14 — REGNUM Завершены следственные действия по уголовному делу о гибели мужчины после угроз в школьном родительском чате в Волгограде. Следствие квалифицировало роль и степень участия каждого из обвиняемых, сообщили ИА REGNUM 3 декабря в пресс-службе СК РФ.
Уголовное дело возбуждено в отношении 30-летнего местного жителя, его 33-летней сестры и её 32-летнего супруга. Все они причастны к гибели 41-летнего отца-одиночки, скончавшегося в больнице после жесткого избиения. Основному фигуранту предъявлено обвинение об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, женщину обвиняют в подстрекательстве, а её мужа в покушении на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Отягощает обвинение то, что обвиняемые действовали как группа лиц по предварительному сговору.
Производство следственных действий завершено, обвиняемых знакомят с материалами дела. Мужчины заключены под стражу, женщине вменён запрет определённых действий. По поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина дело находится на контроле в центральном аппарате.
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