Севастополь, , 14:07 — REGNUM Памятные мероприятия, приуроченные ко Дню Неизвестного солдата, состоялись 3 декабря в Республике Крым и в Севастополе, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В День Неизвестного солдата в Севастополе почтили память погибших бойцов Sev.gov.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Склоняя головы: Россия чтит подвиг Неизвестного Солдата — трансляция»

В Севастополе губернатор Михаил Развожаев совместно с руководством Черноморского флота, представителями правоохранительных органов и прокуратуры возложил цветы к Мемориалу героической обороны Севастополя 1941 — 1942 гг. Память героев почтили минутой молчания, сообщили в пресс-службе правительства города.

В Крыму церемония возложения цветов к Вечному огню состоялась в парке им. Ю.А. Гагарина в Симферополе. Глава Республики Крым Сергей Аксёнов отметил, что в России в День Неизвестного Солдата отдают дань памяти бессмертному подвигу российских и советских воинов, погибших в боевых действиях. Как уточнили в пресс-службе главы региона, завершилась церемония также минутой молчания и салютными залпами.

День Неизвестного Солдата в России отмечается 3 декабря в память о российских и советских воинах, погибших в боевых действиях на территории России и за её пределами.