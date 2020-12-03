Грозный, , 14:07 — REGNUM В Чечне выявлены 240 граждан, которые, несмотря на строгие запреты, нарушали масочный режим. В отношении них составлены протоколы, которые направлены в суд для вынесения наказания. Нарушителям грозят штрафы в размере от 15 до 40 тыс. рублей, сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Рита Термулаева.

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Помимо этого, выявлено 60 нарушителей санитарных правил, установленных в период пандемии коронавируса, из числа юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которым грозит до 300 тыс. рублей штрафа.

«Также в некоторых случаях деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей может быть приостановлена на срок до 90 дней», — цитирует Термулаеву ИА «Грозный-Информ».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о переходе от предупреждений к штрафам для нарушителей мер безопасности, предписанных Роспотребнадзором, объявил глава парламента Чечни Магомед Даудов.

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