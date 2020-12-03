Барнаул, , 14:06 — REGNUM В Алтайском крае, где ежедневно выявляют более 200 новых носителей коронавируса, страховые компании привлекли к рассылке результатов обследований на COVID-19 для своих клиентов. Как сообщает сегодня, 3 декабря, пресс-служба Общероссийского народного фронта, ранее общественники обратились с таким предложением в филиалы трех компаний, работающих в системе ОМС региона (ООО «Страховая медицинская компания РЕСО-Мед», АО «Страховая группа «Спасские ворота-М», ООО «Капитал МС»).

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия накануне масштабной вакцинации от COVID-19 — все новости»

«Информацию клиенты страховых компаний могут получать в мессенджерах или через смс. Такие инструменты используются для рассылки информации о диспансеризации», — пояснили в ОНФ.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее представители ОНФ направили другие предложения о совершенствовании алгоритмов оказания медицинской помощи населению. Речь идет о возможности размещения результатов КТ-диагностики и лабораторных исследований на коронавирус в личных кабинетах граждан на портале Госуслуг.

Читайте ранее в этом сюжете: На Алтае сдавших тесты на COVID-19 оповестят страховщики?