Элиста, , 14:04 — REGNUM В Республике Калмыкия за истекшие сутки зарегистрировано три летальных исхода среди пациентов с положительным результатом теста на коронавирус. Об этом ИА REGNUMсообщили региональном министерстве здравоохранения 3 декабря.

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За весь период пандемии в Калмыкии от COVID-19 скончался 151 человек.

ИА REGNUM сообщало, что за последние сутки в республике возросло число пациентов ковидных стационаров. В тяжёлом состоянии находятся 18 человек. Общее число случаев заражения коронавирусом в Калмыкии превысило 12 тысяч.

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