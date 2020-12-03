Пенза, , 14:14 — REGNUM В Пензу 3 декабря на вертолете госпитализировали пациента из Кузнецка. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГБУЗ «Пензенская областная станция скорой медицинской помощи».

Бригада специально обученных врачей выполнила очередной полет для транспортировка пациента. Какая именно помощь ему понадобилась, не уточняется. Санавиация в регионе работает на протяжении двух месяцев. Во время первого рейса, который состоялся 6 октября, на вертолете доставили молодого человека в московскую клинику. Медицинская эвакуация вышла на новый уровень, время доставки пациентов из районов в областную столицу значительно сократилось.

Ранее ИА REGNUM сообщало, из федерального бюджета на организацию санавиации в Пензенской области в рамках нацпроекта «Здравоохранение» выделено 11 млн рублей и еще 4 млн рублей — из регионального.

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