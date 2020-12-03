Москва, , 14:03 — REGNUM Когда большинство людей перешли на удаленный режим работы из-за пандемии коронавируса и начали в общественных местах холить с почти закрытым маской лицом, казалось логичным, что вопросы поддержания красоты отойдут на второй план. Неожиданностью оказалась совершенно противоположная реакция населения, заявила корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор клиники инъекционной косметологии Different Lab Полина Михайлова.

«Так, снижение ритма жизни и временное отсутствие других развлечений наконец-то позволило людям заняться решением отложенных проблем, связанных со своей внешностью и здоровьем.

В результате, согласно статистике, россияне в III квартале 2020 потратили, к примеру, на услуги стоматологов на 16% больше, чем в прошлом году, а в целом на медицинские услуги — на 7% больше. Спрос на услуги косметологии во II и III квартале 2020 вырос на 20% по сравнению с предыдущим периодом прошлого года.

Дополнительной причиной, побудившей москвичей обратиться к врачам-косметологам, стал тот факт, что люди никогда раньше не имели возможности так долго на себя смотреть, как сейчас в окне Zoom.

Из-за несоблюдения режима на самоизоляции и отсутствия обычного «марафета» перед приходом на работу, люди стали больше замечать, что их лица выглядят уставшими и постаревшими, и хотят это поправить.

Из-за постоянного ношения маски макияж стал не очень удобным инструментом в достижении цветущего и здорового вида и девушки стали более охотно смотреть в сторону инъекционных методик для достижения желаемого результата.

Если раньше «процедурой входа» в инъекционную косметологию было увеличение губ, то теперь первой процедурой стали инъекции в область вокруг глаз. Тенденцию уже подхватили производители препаратов для врачей-косметологов.

На повышение спроса также играет и тот факт, что у пациенток теперь всегда есть возможность провести несколько дней дома и спокойно пройти реабилитацию, раньше же из-за постоянного присутствия на рабочем месте они не могли позволить себе синяки на лице ни дня.

Однако все эти позитивные факторы, действующие на рынке косметологии во первой половине 2020 года, нивелировались к его концу: с одной стороны, люди начали массово возвращаться в офисы, с другой стороны, располагаемые доходы россиян продолжили падение: почти на 5% в третьем квартале по сравнению с 2019 годом.

Особенно остро кризис сказывается на доходах и финансовой стабильности женщин, основных потребителях косметологических услуг. Так, по данным исследования ResearchMe к ноябрю 36% потерявших работу россиянок так и не смогли найти новое место.

Если такая тенденция продолжится, то в 2021 году нам все-таки стоит ожидать волну банкротств уже в индустрии косметологии, как это произошло ранее с салонами красоты, каждый третий из которых не смог пережить 2020 год», — высказала свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, приближением старости грозит COVID-19 для лиц, которые переболели этим заболеванием, заявила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

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