Курган, 3 декабря 2020, 14:01 — REGNUM В Курганской области детям медицинских работников, работающих в ковидной «красной зоне», помогут подготовиться к экзаменам. Об этом сообщает региональный департамент здравоохранения.
Следите за развитием событий в трансляции: «Россия накануне масштабной вакцинации от COVID-19 — все новости»
Учащиеся 9−11 классов таких родителей могут рассчитывать на бесплатного репетитора.
Заявки следует направлять на электронный адрес orgdzo (c)kurganobl.ru с указанием контактных данных.