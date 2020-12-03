Элиста, , 14:01 — REGNUM В Республике Калмыкия за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 96 человек. Об этом ИА REGNUMсообщили в региональном министерстве здравоохранения 3 декабря. Днём ранее было подтверждено 98 случаев заражения.

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За день возросло число пациентов с COVID-19, которым потребовалась госпитализация. Так, лечение в стационарах получают 643 жителя республики, из них 18 человек находятся в тяжёлом состоянии, 25 человек — в госпитале для долечивания. Режим самоизоляции соблюдают 4 тыс. 312 жителей Калмыкии.

За весь период пандемии в Калмыкии зарегистрировано 12 тыс. 38 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 9 тыс. 934 носителя SARS-CoV-2.

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