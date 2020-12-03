Грозный, , 13:53 — REGNUM В Чечне ввели ограничение на посещение пятничной молитвы для лиц старше 65 лет. Им предписано оставаться дома в этот день. Решение об этом объявил 2 декабря муфтий Чечни Салах-хаджи Межиев.

Намаз Дарья Антонова © ИА REGNUM

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"Начиная с этой недели на пятничную молитву могут приходить все, кому еще не исполнилось 65 лет. Лиц, старше 65 лет, мы призываем оставаться дома», — приводит слова главы Духовного управления мусульман региона ИА «Чечня Сегодня».

Напомним, весной 2020 года в республике из-за угрозы распространения коронавируса также был введен запрет на посещение мечетей. Его отменили в начале июня. Однако для людей в возрасте 65 лет и старше и прихожан с хроническими заболеваниями ограничения продолжали действовать еще некоторое время.

В настоящее время в Чечне осложнилась ситуация с распространением инфекции. Число ежедневно выявляемых новых носителей коронавируса превышает 120 человек.

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