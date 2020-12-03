Санкт-Петербург, , 14:03 — REGNUM В Петербурге зафиксировано замедление прироста числа госпитализаций с COVID-19, хотя абсолютное количество госпитализированных продолжает расти, и для их лечения разворачиваются дополнительные койки. Об этом 3 декабря сообщил вице-губернатор Северной столицы Евгений Елин, передает корреспондент ИА REGNUM.

Больничная палата Дарья Драй © ИА REGNUM

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"С точки зрения эпидемиологической ситуации по госпитализациям, если недельный брать тренд, то небольшой рост в пределах 2% идет от неделе к неделе, но в общем очевидно замедление. Поэтому мы боимся нарушить это хрупкое равновесие. Опасность для нас представляют предпраздничные корпоративы, сами праздники и возможный приток туристов. Эти три события могут равновесие изменить далеко не в лучшую сторону», — сказал Елин.

Добавим, сейчас в среднем ежедневно в Петербурге коронавирус находят у 3,7 тыс. человек. Елин назвал это «неустойчивым равновесием» и «плато», которое власти пытаются сохранить новыми ограничениями.

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По словам Елина, сегодня в Петербурге развернуто почти 11 тыс. коек для коронавирусных пациентов, до конца 2020 года планируется развернуть еще около 2,5 тыс. коек — в павильонах «Ленэкспо» и в новых стационарах, которые откроются в декабре.

«У нас есть резерв в виде федеральных учреждений, который мы сможем включить в случае необходимости. Запас коечного фонда на сегодня, без учета коек, которые будут вводиться, в объеме 5−6% мы имеем», — сказал Евгений Елин.

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Вице-губернатор считает эпидемическую ситуацию напряженной, но в Смольном понимают, что именно нужно будет делать, если возникнет потребность в дополнительных койках, утверждает чиновник.

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Напомним, с 30 декабря 2020 года по 3 января 2021 года в Петербурге будет закрыт весь общепит, вплоть по 10 января будут закрыты все музеи, театры, концертные залы и галереи.

За 2 декабря в Петербурге зафиксировано 3692 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. 69 человек умерли, 2940 — выписаны в связи с выздоровлением.

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