Челябинск, , 13:51 — REGNUM В Копейске Челябинской области приостановлена работа хирургического корпуса городской больницы №1. Об этом пишут СМИ.

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия накануне масштабной вакцинации от COVID-19 — все новости»

По данным изданий, причиной этого стал коронавирус. В пресс-службе минздрава региона отмечают, что на месте побывали специалисты министерства и Роспотребнадзора. Идут дезинфекция помещений и противоэпидемические мероприятия.

Пациенты без помощи не останутся. Уже составлена схема их маршрутизации до ближайших медучреждений в Челябинске. Проводится эпидрасследование. После противоэпидемических мероприятий корпус снова откроют.