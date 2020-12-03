Пенза, , 14:13 — REGNUM В Пензе дополнительное освещение появилось на шести пешеходных переходах. Специальная контрастная подсветка повысит безопасность над переходом в темное время суток, так как делает пешеходов еще заметнее для водителей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии.

Дополнительным освещением обустроили переходы на перекрестке улиц Тернопольской и проспекта Строителей, по улицам Ставского, по двум адресам на Карпинского и Тарханова. Работы выполнили в соответствии с ГОСТом с использованием светодиодных светильников и подключили их к отдельному источнику питания.

В 2021 году реализацию подобных мероприятий планируют продолжить.

ИА REGNUM напоминает, в Пензе в зимний период будут работать две ледовые площадки и 32 катка. Работы по заливке первого десятка катков ведутся в микрорайонах Заря, Тепличный, у лицея №2, на улице Ворошилова и по другим адресам.

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