Москва, , 13:51 — REGNUM В России реальные доходы граждан могут восстановиться не раньше, чем через один-два года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил экономист Сергей Хестанов, комментируя прогноз о том, что доходы населения после спада в 2020 году будут восстанавливаться больше года.

По мнению экономиста, оценка сроков восстановления доходов в один год является, во многом оптимистичной. В то же время такой прогноз вполне может сбыться.

«Во-первых важно от какого уровня считать. Когда мы выбираем точку отсчета, то от этого зависит, что мы увидим. Если считать от февраля этого года — до событий с нефтью и пандемии, то в этом случае около года, может быть немного больше, такая точка зрения вполне возможна. Потому как цены на нефть восстановились, объемы продажи ограничены сделкой ОПЕК+, с этой точки зрения год, может быть два в довольно пессимистичном варианте, смотрятся реалистично», — сказал Хестанов.

Читайте ранее в этом сюжете: В России ожидают длительного восстановления реальных доходов граждан

Читайте развитие сюжета: Экономист назвал вакцинацию залогом восстановления доходов граждан России