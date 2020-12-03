Москва, , 13:51 — REGNUM Слабость, общая усталость, тошнота и другие симптомы могут возникнуть у людей, привитых вакциной «Спутник V» от коронавирусной инфекции. Об этом говорится в памятке с рекомендациями, которую раздают в Москве.

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Чаще всего пациенты переносят прививку хорошо. Недомогание после процедуры означает, что у организма формируется иммунитет, это нормальная реакция. При слабости, усталости и тошноте рекомендовано побольше отдыхать и сократить физическую нагрузку.

Ломота, озноб или жар, головная боль и повышение температуры возможны у 5,7% прошедших вакцинацию. Если температура выше 38 градусов, можно принять жаропонижающие и обезболивающие, но при продолжительной температуре выше 39 лучше вызвать врача.

Боль, зуд, отек и покраснение в месте укола возможны в 4,7% случаев. Для уменьшения отёка можно принять препараты против аллергии. Тем, у кого появились насморк или першение в горле, врачи советуют полоскать горло, побольше пить и пользоваться назальным спреем.

Учащение пульса или повышение давления зафиксировано в 1% случаев после вакцинации.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 декабря президент РФ Владимир Путин поручил приступить к массовой вакцинации населения страны уже на следующей неделе.

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