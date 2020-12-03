Грозный, , 13:42 — REGNUM В Чечне сегодня, 3 декабря, в День Неизвестного солдата состоится церемония захоронения останков красноармейца, погибшего при защите Ленинграда от немецко-фашистских захватчиков.

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Узхажи Пашаевич Пашаев родился в 1916 году в селе Гендерген в Чечено-Ингушской АССР. Его останки будут преданы земле на родине в Ножай-Юртовском районе Чечни. Передача обнаруженных во время поисковых работ в Гатчинском районе Ленинградской области останков красноармейца состоялась 30 ноября в деревне Мины у мемориала «Журавль», сообщили в администрации района.

В ходе очередной «Вахты Памяти» в сентябре 2020 года на останки красноармейца наткнулся поисковик Илья Фетисов из поискового отряда «Искра». В месте гибели 25-летнего Узхажи Пашаева были обнаружены кожаный подсумок с патронами, медальон, коран и денежная облигация. Останки бойца и его личные вещи были переданы полномочному представителю Республики Ингушетия в Северо-Западном федеральном округе Юнусу Хаутиеву, который поблагодарил поисковиков за их благородную работу по возвращению останков героев, погибших в годы Великой Отечественной войны, на родину.