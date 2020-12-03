Санкт-Петербург, , 13:39 — REGNUM Туристам не стоит ехать в Санкт-Петербург на Новый год в условиях эпидемии COVID-19. Об этом вице-губернатор Евгений Елин заявил 3 декабря, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Мы очень любим гостей, но, извините, не в этом году», — сказал Елин.

Он призвал тех, кто хотел погостить в Петербурге, позаботиться о собственном здоровье, а также подумать о здоровье горожан и их детей. В этом году приезжать не стоит, повторил вице-губернатор, отвечая на вопрос о санитарных ограничениях в новогодний период.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Петербурга в предстоящие праздники закрыли горожанам доступ к большинству развлечений.

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