Самара, , 13:41 — REGNUM 260 случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в Самарской области. Об этом 3 декабря сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия накануне масштабной вакцинации от COVID-19 — все новости»

По сообщению пресс-службы ведомства, всего в регионе было зафиксировано 23 133 случая заражения этой инфекцией. При этом, три пациента с COVID-19 скончались. 57-летний и 61-летний мужчины страдали заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Также скончался 55-летний мужчина. Всего по области скончались 435 пациентов с COVID-19.

Согласно данным федерального оперативного штаба, в Самарской области за сутки справились с этой инфекцией 312 человек, а всего справились с ней 20 644 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 2 декабря в регионе за сутки было выявлено 263 случая заражения коронавирусом.

Читайте ранее в этом сюжете: В Новгородской области выявили 213 новых носителей вируса SARS-CoV-2