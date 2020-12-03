Москва, , 13:37 — REGNUM Москва готова начать массовую вакцинацию населения от коронавирусной инфекции сразу после поступления вакцины. Об этом 3 декабря мэр столицы Сергей Собянин написал в своём личном блоге.

Сергей Собянин Иван Шилов © ИА REGNUM

С его слов, в городе создана технологическая и организационная цепочка вакцинации. Уже отобраны специализированные складские помещения и оборудование для хранения и доставки препарата, а медицинский персонал, который будет делать прививки от коронавируса жителям столицы уже прошел специальное обучение.

«Поэтому, по согласованию с правительством России, с целью обкатки огромного механизма массовой вакцинации мы открываем электронную запись на прививку», — написал Собянин.

По его словам, сперва вакцинация будет производится среди работников образования, здравоохранения, а также для работников городских социальных служб. Однако затем прививки начнут делать и другим группам населения.

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