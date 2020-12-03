Курск, 3 декабря 2020, 13:33 — REGNUM В Курскую область поступили 15 машин скорой медицинской помощи. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, их закупили в рамках федеральной программы.
Машины передали курской городской станции скорой медицинской помощи и районным центральным больницам. Вся техника имеет хорошую проходимость, что важно для сельской местности, и оснащена полным комплектом медицинского оборудования, системами кондиционирования и отопления.
До конца 2020 года регион должен получить ещё 85 легковых машин для перевозки врачей к пациентам и других нужд медучреждений.
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