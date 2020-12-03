Барнаул, , 13:30 — REGNUM В Алтайском крае сегодня, 3 декабря, по случаю дня памяти Неизвестного Солдата проводятся различные мероприятия, в том числе в учебных заведениях состоялись уроки мужества. Об этом информирует пресс-служба краевого правительства.

Торжественная церемония возложения цветов на Мемориале Славы в Барнауле Пресс-служба правительства Алтайского края

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Также губернатор региона Виктор Томенко принял участие в торжественной церемонии возложения цветов на Мемориале Славы в Барнауле.

Тем временем, аредставители Всероссийского движения «Волонтеры Победы» сегодня побывали на Булыгинском кладбище, привели в порядок могилы участников Великой Отечественной войны и Мемориал воинам, умершим в госпиталях Барнаула.