Тамбов, , 13:23 — REGNUM В Тамбовской области области за последние сутки зарегистрировано 12 летальных случаев среди пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в федеральном оперативном штабе 3 декабря.

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Всего в регионе скончались 114 человек.

Выписаны после выздоровления были 12 тыс. 436 человек, в том числе 142 — за последние сутки.

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