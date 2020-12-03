Джакарта, , 13:22 — REGNUM Согласно данным правительства Индонезии, за сутки в стране подтвердили 8369 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает Kompas.

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Всего по состоянию на 3 декабря 2020 года на территории страны выявлено 557 877 носителей коронавируса.

Кроме того, за сутки коронавирус побороли 3673 пациента, а скончались — 156. Таким образом, эпидемия унесла жизни 17 355 человек в Индонезии.

Издание отмечает, что в Индонезии снова побит рекорд по суточному приросту больных COVID-19. Для сравнения 2 декабря 2020 года в Индонезии подтвердили 5533 новых случая заражения.

В настоящее время в стране насчитывается 77 969 активных случаев COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Индонезии заявил, что его тяжелая работа по преодолению пандемии начинает приносить плоды.

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