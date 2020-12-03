Железноводск, Ставропольский край, , 13:22 — REGNUM В Железноводске 3 декабря открылся онлайн-фестиваль творчества инвалидов «Крылья души». На суд жюри фестиваля представлено более 150 творческих работ, выполненных в жанрах живописи, литературы, прикладного искусства, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

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Глава Железноводска Евгений Моисеев рассказал, что для жителей с ограниченными возможностями здоровья на курорте создано 10 творческих и спортивных объединений. Он оценил активность городского общества инвалидов в стремлении сделать Железноводск городом с развитой доступной средой.

На сегодняшний день в Железноводске проживает около 4 тысяч жителей, имеющих ограничения по здоровью.

Власти отмечают, что все ремонтно-восстановительные работы, которые ведутся в Железноводске, осуществляются исходя с учетом комфортных условий для людей с ограниченными возможностями здоровья. На терренкурах города-курорта обустраиваются удобные спуски и подъемы с небольшим углом наклона, что делает прогулки удобными.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, жители Алтайского края сегодня, 3 декабря, вМеждународный день инвалидов, прошли тест «Доступная среда». Все желающие могут отвечали на вопросы об организации доступной среды и навыках общения с людьми с инвалидностью. Об этом информирует пресс-служба краевого правительства.

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