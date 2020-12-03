Великий Новгород, , 13:32 — REGNUM Как сообщили 3 декабря в оперативном штабе Новгородской области, за последние сутки в регионе выявили 213 новых носителей коронавирусной инфекции. Это на три случая больше, чем днем ранее, и на 13 случаев больше, чем двумя днями ранее. Новый суточный показатель — максимальный для региона за время пандемии.

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Впервые на Новгородчине более 200 новых случаев за сутки было подтверждено по итогам 25 ноября. За истекшие с тех пор дни суточная заражаемость радикально не выросла.

Из числа новых случаев 93 выявлены в Великом Новгороде, также от десяти до 17 случаев за сутки внесли в статистику Боровичский, Солецкий, Новгородский, Чудовский, Демянский и Старорусский районы Новгородской области.

Нарастающим итогом в регионе подтвержден на 3 декабря 12 441 случай заражения. Выздоровели 8997 человек, в том числе выписаны за последние сутки 246 человек. От COVID-19 за время пандемии скончался 91 житель Новгородской области.

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