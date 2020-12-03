Чита, , 13:14 — REGNUM Власти Забайкальского края обнародовали данные о случаях несоблюдения санитарно — эпидемиологических требований физическими и юридическими лицами во время распространения коронавирусной инфекции.

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Как сообщил руководитель департамента по обеспечению деятельности мировых судей Альберт Трофимов, в городские и районные суды поступило уже более 7000 протоколов об административных правонарушениях, из них 5800 уже рассмотрены. Подробности сегодня, 3 декабря, сообщает пресс-служба краевого правительства.

Из общего количество нарушений, в более чем в четырех тысячах случаях назначены административные штрафы на сумму 6,8 миллионов рублей. 1628 нарушителей получили предупреждения.

«Кроме того Департаментом подготовлен единый алгоритм составления и направления протоколов об административных правонарушениях в суды для органов исполнительной власти», — прокомментировал Альберт Трофимов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряжённой: на 3 декабря общее число выявленных носителей коронавируса составляет уже 20 296 человек, причём 264 из них добавились только за последние сутки.

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