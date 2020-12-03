Воронеж, , 13:10 — REGNUM Полиция начала проверку по факту появления на здании бывшего хлебозавода в центре Воронежа вывески нецензурного содержания. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

«Сообщение поступило в полицию от местных жителей, проводится процессуальная проверка», — сообщила руководитель пресс-службы ГУ МВД по региону Наталья Куликова.

Как сообщало ИА REGNUM, с 19 ноября на территории бывшего хлебозавода №1 в центре Воронежа строительная компания, которая приобрела этот участок, приступила к сносу исторических зданий, построенных в конце XIX века. Несмотря на разразившийся скандал, снос приостановлен так и не был. Власти заявили, что не имеют юридических оснований останавливать снос — компания приобрела данный участок, а исторические здания не имеют охранного статуса. 28 ноября на здании бывшего хлебозавода появилась вывеска с нецензурным словом в адрес компании-застройщика, вывеску оперативно убрали.

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