Владимир, , 13:04 — REGNUM Во Владимирской области 3 декабря подтверждено 140 новых случаев заражения коронавирусом — на один больше, чем в предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия накануне масштабной вакцинации от COVID-19 — все новости»

Всего в области зарегистрированы 13 тыс. 656 носителей вируса. После выздоровления были выписаны 12 тыс. 49 пациентов, в том числе 356 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 335 человек, два новых летальных случая подтверждено за последние сутки.

Читайте ранее в этом сюжете: Во Владимирской области скончались ещё девять пациентов с COVID-19

Читайте развитие сюжета: Во Владимирской области скончались ещё два пациента с COVID-19