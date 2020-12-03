Екатеринбург, , 13:23 — REGNUM В Свердловской области произошло ещё 13 летальных случаев новой коронавирусной инфекции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

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Такое количество смертей от COVID-19 зарегистрировали за минувшие сутки. Больше было зафиксировано лишь 10 сентября (14 случаев).

Всего в регионе скончались от коронавирусной инфекции уже 1060 человек. В России подтверждено 41 607 смертей больных COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в больницах области лежат 648 пациентов с COVID-19 в тяжёлом состоянии.

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