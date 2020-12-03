Мурманск, , 13:03 — REGNUM В Мурманской области за последние сутки COVID-19 подтвердили еще у 286 человек. Общее число подтверждённых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией выросло до 28 282.

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Как сообщили ИА REGNUM в оперативном штабе, лидерство по приросту заболевших удерживает областной центр — там выявлен 101 новый случай заболевания COVID-19. Всего с начала пандемии коронавирус был выявлен у 14 186 человек. На втором месте — Североморск, в котором за сутки выявили 32 заболевших, а с начала пандемии — 29 47. Замыкает тройку лидеров Мончегорск — там в числе носителей коронавируса уже 1863 человека.

По данным штаба, за последние сутки в регионе скончались семь пациентов с COVID-19, с начала пандемии — 492

Всего на лечении с COVID-19 находятся 3084 человека.