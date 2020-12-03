Москва, , 13:01 — REGNUM Смена глав российской компании Роснано является естественным ротационным процессом. Об этом 3 декабря заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он напомнил, что прежний руководитель — Анатолий Чубайс давно возглавляет компанию Роснано. «Поэтому здесь, скорее, речь идет о ротационном процессе, вполне естественном», — сказал представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 декабря правительство России утвердило директиву о досрочном прекращении полномочий председателя правления «Роснано» Анатолия Чубайса. Новым главой компании избран заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Сергей Куликов.

Читайте ранее в этом сюжете: Правительство РФ утвердило директиву о замене Чубайса в «Роснано»