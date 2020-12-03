Астрахань, , 12:56 — REGNUM В Астраханской области 3 декабря подтверждено 152 новых случая заражения коронавирусом — на один меньше, чем выявили за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия накануне масштабной вакцинации от COVID-19 — все новости»

Всего в регионе зарегистрировано 14 тыс. 329 положительных тестов. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 811 человек.

Выздоровели 9990 пациентов с ранее выявленными положительными тестами на COVID-19. 266 человек скончались.

Коэффициент распространения инфекции составил 1,00.

Читайте ранее в этом сюжете: В Астраханской области рассказали об оборудовании новых госпиталей

Читайте развитие сюжета: В Астраханской области скончались ещё три пациента с COVID-19