Махачкала, , 12:56 — REGNUM Власти Дагестана направят 5 млн рублей на оплату такси для поездок врачей к пациентам с коронавирусом, проходящим лечение амбулаторно. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы и правительства региона по итогам состоявшегося 2 декабря совещания по вопросу оказания транспортных услуг медработникам.

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия накануне масштабной вакцинации от COVID-19 — все новости»

"Руководством республики принято решение о перераспределении средств в сумме 5 млн рублей для дальнейшего перечисления их министерству здравоохранения Дагестана для оплаты услуг такси», — сказано в сообщении.

По подсчетам властей, выделенные средства позволят оплатить около 30 тыс. вызовов такси.

Как сообщало ИА REGNUM, данный вопрос также обсуждался 1 декабря в ходе заседания регионального оперштаба по борьбе с COVID-19. Тогда врио главы Дагестана Сергей Меликов предложил оплачивать транспортные расходы на доставку лекарств и оплату поездок врачей к амбулаторным пациентам за счет резервных средств, которые не использованы депутатами Госдумы в полном объеме для поездок по республике.